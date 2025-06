1/5 Stefan Frei verliert sein Auftaktspiel zur Klub-WM. Foto: keystone-sda.ch

Dem Schweizer Goalie Stefan Frei (39) missglückt der Auftakt in die Klub-WM. Beim Spiel in der Nacht auf Montag verliert der ehemalige St.-Gallen-Junior mit seinen Seattle Sounders gegen Brasil-Klub Botafogo mit 2:1. Cunha und Jesus stellen noch vor der Halbzeit auf 2:0 für das Team aus Rio de Janeiro – beide Tore kassiert Frei per Kopfball. In der 75. Minute verkürzt Cristian Roldan dann ebenfalls per Kopf. Zur ganz grossen Aufholjagd des US-Klubs kommt es letztlich aber nicht.

Ebenfalls nicht mit einem Sieg ins Turnier starten kann der FC Porto. Gegen Palmeiras, den zweiten von drei vertretenen brasilianischen Klubs, holen sich die Portugiesen ein glückliches 0:0-Unentschieden. Mann des Abends ist dabei Goalie Claudio Ramos, der den derzeit verletzten und in Rothrist AG geborenen Diogo Costa ersetzt. Es ist bereits das zweite torlose Remis in der Gruppe A, das Auftaktspiel zwischen al Ahly und Messi-Klub Inter Miami endete ebenfalls 0:0.

