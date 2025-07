Am Samstag hat sich Jamal Musiala in einem Zweikampf mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma schwer verletzt. Der Bayern-Star wird monatelang ausfallen. Nun hat er sich erstmals zu Wort gemeldet. Und nimmt den Keeper in Schutz.

1/7 Jamal Musiala hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet. Foto: imago/Revierfoto

Darum gehts Jamal Musiala verletzt sich schwer bei Klub-WM

22-jähriger Bayern-Spieler erlitt Bruch des linken Wadenbeins bei Zusammenprall

Musiala nimmt Donnarumma in Schutz und betont, niemand sei schuld

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Klub-WM nahm vergangenen Samstag ein abruptes Ende für Jamal Musiala (22). Im Viertelfinal gegen Paris Saint-Germain (0:2) verletzte sich der Bayern-Spieler schwer. Bei einem Zusammenprall mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma (26) zog er sich einen Bruch des linken Wadenbeins und eine Bänderverletzung des linken Sprunggelenks zu.

Zwei Tage später wurde er zurück in der Heimat operiert. Bayern München teilte darauf mit, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen ist. Nur Musiala hatte sich nie geäussert. Bis jetzt. Am frühen Donnerstagnachmittag veröffentlicht er auf Social Media ein Video.

«Hallo zusammen, ich möchte mich bei euch allen für die Liebe und Unterstützung bedanken, die ich von euch erhalten habe», meint Musiala. Das alles bedeute ihm wirklich sehr viel. «Es ist schön, zu sehen, wie die Fussballwelt in einer Zeit wie dieser zusammenhält.»

«Solche Situationen passieren einfach»

Gleichzeitig nimmt Musiala auch Donnarumma in Schutz. Der Keeper musste sich vor allem von Bayern-Seite einiges anhören. Sportvorstand Max Eberl (51) meinte: «Wenn ich mit 100 Kilo und einem Sprint auf den Unterschenkel draufspringe, ist die Gefahr gross, dass was passiert.» Auch Bayern-Goalie Manuel Neuer (39) kritisierte sein Verhalten: «Es ist eine Situation, wo man nicht so reingehen muss! Das ist risikofreudig. Er nimmt die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.»

Donnarumma selber hatte sich nach der Partie bestürzt gezeigt. «Ich bin sehr schockiert über das, was passiert ist», sagte er der «Gazzetta dello Sport» und beteuerte: «Es war sicherlich nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen.» Das sieht auch der Verletzte so. «Ich werde gut versorgt und möchte betonen, dass niemand schuld daran ist», sagt Musiala. «Ich denke, solche Situationen passieren einfach.»

Nun blickt er nach vorne, richtet seinen Fokus auf die Reha. Er werde die nächste Zeit nutzen, um Kraft und Positivität zu tanken. «Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen», schliesst Musiala sein Video ab.

