Sven Schoch Reporter Sport

Bayern verliert im Klub-WM-Viertelfinal gegen Paris St-Germain Jamal Musiala (22) mit einer womöglich schlimmen Knöchelverletzung. Der Spielmacher des deutschen Titelträgers wird mit Sicherheit monatelang ausfallen. Die Beteiligten reagierten geschockt.

Tief in der Nachspielzeit des Viertelfinals zwischen Bayern und PSG in Atlanta passiert es: Jamal Musiala bleibt nach einem Zusammenprall mit Keeper Gianluigi Donnarumma liegen – sein linker Fuss ist zu 45 Grad in die falsche Richtung verdreht. Der Pariser Goalie sinkt geschockt in die Knie, die Bayern sind im Kollektiv verzweifelt. Die Bilder sind dramatisch: Musiala windet sich vor Schmerz, mehrere Münchner Mediziner kümmern sich minutenlang auf dem Platz um den Super-Star.

Schlimme Momente für Musiala und seine Mitspieler. Aufgrund der ersten Momentaufnahme ist mit einem sehr langen Ausfall zu rechnen. Nach Sky-Informationen befindet er sich bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Es besteht der Verdacht eines Wadenbeinbruchs. Noch bitterer: Musiala spielte nach einem im April zugezogenen Museklbündelriss zum ersten Mal seit drei Monaten von Beginn weg.

Debatte um Überbelastung neu befeuert

Die fatale Szene ist aus Sicht der Nummer 1 der Bundesliga als fundamentaler Rückschlag zu werten. Im Februar erst hat der FCB den Spektakel-Garanten vertraglich bis 2030 gebunden. Der DFB-Wunderknabe steht im Zentrum der europäischen Ambitionen der Münchner. Mit dem 140-Millionen-Euro-Mann hatten Münchner nicht nur in der kommenden Champions-League-Saison Grosses vor.

Wie die Chef-Abteilung Bayerns auf die Personalie Musiala reagieren wird, bleibt abzuwarten. Der Transfersommer ist noch lang. Aber mit einer Debatte ist in den kommenden Tagen mit Sicherheit zu rechnen: Ist es die zwar lukrative, aber ellenlange Zusatzschlaufe der Fifa wert, die Gesundheit der Spieler im Sommer nach einer nahezu endlosen Klub-Saison aufs Spiel zu setzen?