Jamal Musiala verletzt sich an der Klub-WM schwer. Der Bayern-Star zieht sich einen Wadenbeinbruch zu – doch die Operation lässt auf sich warten. Sein Klub will keine US-Ärzte ranlassen.

Darum gehts Jamal Musiala erlitt schwere Verletzung beim Viertelfinal der Klub-WM

Bayern entscheidet sich gegen Operation in Atlanta, bevorzugt München

Erwartete Ausfallzeit für Musiala beträgt vier bis fünf Monate

Die Fussballwelt ist erschüttert über einen tragischen Vorfall beim Viertelfinal der Klub-WM zwischen Bayern München und Paris Saint-Germai (0:2). Nach einem Zusammenstoss mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma bleibt Jamal Musiala schreiend am Boden liegen.

Die Diagnose kommt noch am gleichen Abend aus dem Spital. Und sie ist niederschmetternd: Bruch des linken Wadenbeins und mehrere beschädigte Bänder. Die erwartete Ausfallzeit beträgt vier bis fünf Monate.

Während das Spiel weitergeht, herrschte hinter den Kulissen Hochbetrieb. Und wie die «Bild» berichtet, schieben die Bayern die Operation von Musiala auf. Die Münchner wollen keinen Eingriff in Atlanta.

Der Hintergrund: Man möchte das Risiko einer Ärzte-Mischung aus den USA und aus Deutschland vermeiden. Stattdessen soll der Eingriff in München unter Aufsicht der Vereinsmediziner stattfinden, um optimale Bedingungen zu gewährleisten. So sollen drohende Komplikationen verhindert werden.

Das lange Warten auf die OP

Trotz der Verletzung reiste Musiala also am Nachmittag mit dem Team ins Basecamp nach Orlando weiter. Von dort aus wird die Mannschaft tags darauf gemeinsam nach München zurückkehren. Ein langes Warten für Musiala auf die OP.

So oder so: Für den Star der Münchner ist die Verletzung ein besonders harter Schlag, da er sich gerade erst von einem Muskelbündelriss erholt hatte. Beim Spiel gegen PSG stand er zum ersten Mal seit drei Monaten wieder in der Startaufstellung.

Der Vorfall überschattet das ohnehin enttäuschende 0:2 der Bayern gegen PSG und wirft Fragen zur weiteren Saison auf. Die Genesung von Musiala wird nun im Fokus stehen, während der Verein Lösungen für seinen Ausfall finden muss.