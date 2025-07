Im Vergleich zum 1:0-Sieg am vergangenen Mittwoch gegen Ulsan HD nimmt Niko Kovač einen Wechsel vor. Anstelle von Yan Couto (Bank) rückt Niklas Süle in die Dortmunder Startelf. Aufseiten von Monterrey gibt es nach dem 4:0-Erfolg am Donnerstag gegen die Urawa Red Diamonds vier Veränderungen. Ricardo Chávez, Luis Reyes, Fidel Ambríz und José Alvarado finden sich auf der Bank wieder. Dafür beordert Domènec Torrent heute Gerardo Arteaga, Sergio Canales, Érick Aguirre und Jorge Rodríguez von Beginn an auf den Platz.