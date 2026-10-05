Auch Premier-League-Klub schielt auf Kenan Yildiz

Das deutsch-türkische Talent Kenan Yildiz ist aktuell zwar verletzt. Das hält aber diverse Top-Teams nicht davon ab, ihre Fühler nach dem 21-Jährigen auszustrecken. Günstig dürfte ein Deal mit Juve aber nicht werden.

Fabienne Kleinhenz

Kenan Yildiz (21) steht auf dem Transfermarkt hoch im Kurs. Schon letztes Jahr hatte Real Madrid mit Trainer Xabi Alonso Interesse an dem deutsch-türkischen Talent bekundet. Nun scheint es erneut Annäherungsversuche zu geben.

Aber die Königlichen sind mit ihren Avancen nicht alleine. Schon länger interessiert zeigt sich auch der FC Bayern, wo Yildiz einst bis zur U19 spielte. Im offensiven Mittelfeld der Münchner würde er allerdings auf hochkarätige Konkurrenz treffen. Der deutsche Rekordmeister hat aktuell Spieler wie Saibari, Olise, Musiala und Karl auf dieser Position unter Vertrag.

Und im Poker um Yildiz gesellt sich inzwischen auch ein weiterer Interessent dazu. Weil bei Arsenal auf der linken Seite Bedarf besteht, sollen auch die Londoner auf den Spieler aufmerksam geworden sein.

Momentan fällt Kenan Yildiz bei Juve länger verletzt aus und Kerim Alajbegovic nimmt seine Position ein. In Turin wartet man aber sehnsüchtig auf die Rückkehr des Youngsters. Vertrag hat dieser bei den Italienern noch bis 2030. Spätestens aber im kommenden Sommer dürfte das Seilziehen um Yildiz so richtig losgehen. Im Raum steht schon jetzt eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro.