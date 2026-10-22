Diogo Jotas Witwe spricht in der Biografie «Forever In Our Hearts» über die tragische Nacht in der ihr Ehemann und dessen Bruder bei einem Autounfall ums Leben kamen.

Darum gehts Rute Cardoso schildert in «Forever In Our Hearts» die Nacht von Diogo Jotas tödlichem Unfall

Jotas letzte Antwort war ein Smiley; ein später gesendetes Hochzeitsvideo las er nicht mehr

Bei einem Überholmanöver platzte ein Reifen; der Lamborghini geriet von der Strasse und brannte

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Es war mitten in der Nacht auf den Strassen von Zamora, einer spanischen Provinz nahe der portugiesischen Grenze, als der ehemalige Liverpool-Star Diogo Jota (†28) und sein drei Jahre jüngerer Bruder André Silva (†25) bei einem Autounfall ums Leben kamen.

Nur wenige Tage zuvor hatte Diogo Jota seine langjährige Partnerin Rute Cardoso (30) geheiratet. In der Biografie «Forever In Our Hearts» über den Ex-Liverpool-Star, die am Donnerstag erschienen ist, spricht die Witwe nun über die Details dieser tragischen Nacht.

Cardoso sagt im neuen Buch: «Ich habe immer wieder gesagt: Das ist ein Scherz, das kann nicht wahr sein. Auf keinen Fall auf der Welt kann das wahr sein!»

Smiley als letzte Nachricht

In der Todesnacht meldete sich der Hochzeitsfotograf bei Cardoso und schickte ihr ein Video des Hochzeits-Tanzes. Die Portugiesin wollte den Clip sofort mit ihrem frisch geheirateten Ehemann teilen: «Wenn du eine Pause machst, habe ich ein Video, das ich dir zeigen möchte.» Diese Nachricht wurde zwar noch zugestellt, Jota las sie jedoch nie mehr.

Kurz nach der Abreise hatte Jota noch ein letztes Lebenszeichen gesendet. «Ich schrieb Diogo eine Nachricht: ‹Gute Reise›. Er antwortete mit einem Smiley und ich bat ihn, seine Augen auf die Strasse zu richten.» Voller Schmerz erinnert sich Cardoso an den Abend, als sie die drei gemeinsamen Kinder ins Bett brachte und die beiden Brüder verabschiedete.

Die Hiobsbotschaft erfuhr sie schliesslich von ihrem Onkel, der als Lastwagenfahrer unterwegs war und von der Polizei Infos erhielt. Die Tragödie: Bei einem Überholmanöver auf der Autobahn platzte ein Reifen. Der Lamborghini kam von der Strasse ab und fing Feuer – für Jota und seinen Bruder kam jede Hilfe zu spät.