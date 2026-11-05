Auch der Nationaltrainer erweist de Miguel die letzte Ehre

Zwei Tage nach seinem tragischen Tod ist Fussballer Jesus de Miguel (†30) in der Nähe von Madrid beerdigt worden. Vor Ort mit dabei ist auch viel spanische Fussball-Prominenz.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zwei Tage ist es her, seit der spanische Fussballer Jesus de Miguel (†30) an den Folgen eines heftigen Zusammenpralls auf dem Fussballplatz gestorben ist. Am Donnerstag nehmen nun zahlreiche Menschen Abschied vom Stürmer des CD Teneriffa: In Navahermosa, der Heimatgemeinde von de Miguels Familie etwa 130 Kilometer südwestlich von Madrid, findet die Beerdigung des Stürmers statt.

Mit dabei sind neben der Familie und den Teamkollegen des Verstorbenen, die als Sargträger dienen, auch zahlreiche Persönlichkeiten aus dem spanischen Fussball. Nationaltrainer Luis de la Fuente (65) trauert ebenso vor Ort wie Florentino Perez (79), der Präsident von Real Madrid. Die spanische Regierung ist durch Sportministerin Milagros Tolon (58) vertreten.

Und auch in der Bevölkerung ist die Anteilnahme riesig. Zeitweise stehen Hunderte von Personen vor der Kirche in Navahermosa. Mehr Platz für die Trauergemeinde wird es dann am Samstagabend geben, wenn im Heliodoro-Rodriguez-Lopez-Stadion auf Teneriffa noch einmal eine grosse Gedenkfeier für de Miguel abgehalten wird.

Familie mit bewegenden Worten

«Wir haben nicht genug Worte, um uns bei allen für jede Nachricht, jeden Anruf und jede Geste der Zuneigung zu bedanken, die wir erhalten», äussert sich ausserdem die Familie in einer öffentlichen Erklärung. «Die tiefe Liebe zu Jesus und die Erinnerung an den Einfluss, den er auf so viele Menschen hatte, werden uns immer begleiten.»

Darüber hinaus bittet die Familie, ihre Privatsphäre zu respektieren. «Wir brauchen die Ruhe und Stille, die diese Situation erfordert.»