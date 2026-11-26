Island trauert um Ingvar Jonsson. Wie sein Klub Vikingur am Donnerstag mitteilt, ist der ehemalige Nationalgoalie 37-jährig seiner Krebserkrankung erlegen.
Erst im Mai dieses Jahres wurde bei Jonsson ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Seither stand der Goalie von Vikingur Reykjavik, Thuns Gegner in der Europa-League-Qualifikation, nicht mehr zwischen den Pfosten.
Teil von Islands EM-Märchen
Jonsson absolvierte acht Länderspiele für Island und gehörte 2016 zum Kader jener Mannschaft, die an der EM in Frankreich sensationell bis in den Viertelfinal vorstiess. Am Turnier selbst kam er allerdings nicht zum Einsatz.
Auf Klubebene feierte der Goalie fünf isländische Meistertitel. Zudem spielte er mehrere Jahre in Norwegen und Dänemark.
Jonsson hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.