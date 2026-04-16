Der katalanische Fussballverein UE Cornella hat einen neuen Besitzer. Wie der Klub aus Barcelona mitteilt, ist Lionel Messi der neue Besitzer des Vereins. Mit seiner Investition unterstreiche der Argentinier seine Verbundenheit mit der Region.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner Lionel Messi hat den katalanischen Fussballverein UE Cornellà gekauft. Dies kommuniziert der Fünftligist in einer Mitteilung am Donnerstag. Der im Jahr 1951 gegründete Verein geniesst in der Nachwuchsförderung einen guten Ruf.

Zu den ehemaligen Jugendspielern zählen unter anderem Arsenal-Torhüter David Raya oder Messis ehemaliger Teamkollege bei Barça Jordi Alba. Über den Betrag des Investments macht der Verein keine Angaben, ausser dass es sich um eine langfristige Partnerschaft handelt.

Messis Engagement

Wie der Verein mitteilt, unterstreicht die Investition Messis enge Verbundenheit mit Barcelona und sein Engagement für die Förderung junger Talente in Katalonien. Der grösste sportliche Erfolg des Klubs liegt im Jahr 2021 zurück, als der Fünftligist Atlético Madrid in der zweiten Runde des Copa del Rey besiegte.