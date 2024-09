Schreckmoment für Ghanas Nationaltrainer Otto Addo. Auf dem Rückweg von einer Spielbeobachtung wird er mit seinem Staff in einen Autounfall verwickelt. Die Insassen haben Glück im Unglück.

Ghanas Nationaltrainer in Autounfall verwickelt

Ghanas Nationaltrainer in Autounfall verwickelt

1/4 Otto Addo und sein Staff erleben einen Heimweg mit Schrecken.

Ghanas Fussball-Nationaltrainer Otto Addo (49) ist in einen Autounfall verwickelt worden, wie der ghanaische Verband GFA am Sonntagmittag auf seiner Homepage mitteilt. Der ehemalige Bundesliga-Profi sowie Co-Trainer John Paintsil und Torwarttrainer Fatawu Dauda befinden sich laut Verband in einem «stabilen Zustand».

Der Unfall ereignete sich auf dem Rückweg von einer Spielbeobachtung in der Stadt Tarkwa. Ein Pick-up geriet auf die Gegenfahrbahn, doch der Trainerstab konnte einen Frontalzusammenstoss verhindern. Das Auto wurde dabei leicht beschädigt.

Nach ihrer Rückkehr nach Accra müssen sich Addo und seine Assistenten weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Die GFA ist jedoch zuversichtlich, dass sie für die anstehenden Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup 2025 gegen Angola (2. September) und Niger (10. September) einsatzbereit sein werden.

Addo, der bis zum Sommer noch Toptalente-Trainer bei Borussia Dortmund war, hat beim ghanaischen Verband einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Bereits bei der WM 2022 in Katar hatte er als Interimscoach ausgeholfen.