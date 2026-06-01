Iniesta übernimmt ersten Trainerjob

Der Name Andres Iniesta tönt so gar nicht nach 2. Liga. Doch nun übernimmt die spanische Fussball-Legende genau dort sein erstes Team als Trainer.

2024 hat Andres Iniesta (42) nach mehr als 20 Profi-Jahren seine Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendet. Genau dort startet der Weltmeister von 2010 nun seine Trainer-Karriere: Iniesta wird neuer Coach des Zweitligisten Gulf United FC.

Der Klub wurde einst als Akademie gegründet. Nach zwei Aufstiegen in Serie wird in den nächsten Jahren der Gang in die 1. Liga der Vereinigten Arabischen Emiraten ins Visier genommen.