Es läuft die 8. Minute im Halbfinal-Hinspiel des Carabao Cup zwischen Tottenham und Liverpool, als es im Londoner Tottenham Hotspur Stadium still wird.

Kurz zuvor hat Tottenham-Profi Rodrigo Bentancur (27) zum Flugkopfball angesetzt und ist dabei auf die Schulter und den Kopf gefallen. Zu Beginn wälzt er sich noch vor Schmerzen am Boden, dann bleibt er mit ausgebreiteten Armen regungslos liegen.

Vom Feld abtransportiert

Sofort reagieren Teamkollegen und eilen herbei. Spurs-Verteidiger Pedro Porro (25) legt Bentancur in die stabile Seitenlage und versucht, seine Zunge aus dem Rachen zu holen. Nach minutenlanger Behandlung von Betreuern wird er schliesslich mit einer Atemmaske auf dem Gesicht vom Platz getragen.

Schon in der Halbzeitpause gibt Tottenham Entwarnung. «Wir können bestätigen, dass Rodrigo bei Bewusstsein ist und sprechen kann. Er wird für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht», schreibt der Klub auf X.

«Alles gut, Leute!»

Und später meldet sich auch Bentancur selbst zu Wort. In seiner Instagramstory teilt er ein Selfie mit seiner Frau und schreibt dazu: «Alles gut, Leute! Danke für die Nachrichten!»

Auch sportlich gibts an diesem Abend für Tottenham ein Happy End. Die Spurs gewinnen dank eines späten Tors von Lucas Bergvall mit 1:0 gegen Liverpool. «Gratuliere zum Sieg, Jungs», freut sich Bentancur ebenfalls in seiner Story. Das Halbfinal-Rückspiel findet am 6. Februar in Liverpool statt.