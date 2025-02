Nicht nur in der Schweiz ist das Titelrennen eng und spannend. Auch in anderen europäischen Ligen sind die Top-Teams nah beieinander.

In diesen Ligen ist es fast so eng wie in der Super League

1/10 Auch in Spanien ists eng: Barcelona und Real Madrid liegen derzeit punktgleich an der Tabellenspitze. Foto: Anadolu via Getty Images

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Super League befindet sich im heissesten Titelrennen ihrer Geschichte. Die ersten vier Teams sind punktgleich und der Abstand auf Rang 8 beträgt nur sechs Zähler. Doch nicht nur in der Schweizer Liga geht es an der Spitze eng zu.

LaLiga

In Spanien bahnt sich ein Dreikampf der Giganten an. Barcelona und Real Madrid liegen derzeit punktgleich an der Spitze, während Atlético Madrid ein Zähler dahinter lauert. Barça trifft noch auf beide Vereine aus der Hauptstadt, das Madrid-Derby ging Anfang Februar 1:1 aus.

LaLiga 2

Noch spannender gehts eine Liga darunter zu und her. Die zweite spanische Liga bietet fast schon Super-League-Verhältnisse. Den ersten und sechsten Tabellenplatz trennen nur drei Punkte. Leader Elche und Verfolger Real Oviedo liegen dabei punktgleich an der Spitze. Die ersten zwei Teams steigen direkt ins Oberhaus auf, Plätze 3 bis 6 spielen eine Aufstiegsrunde um das dritte LaLiga-Ticket. Im Moment wären das Santander, Huesca, Mirandes und Levante.

Serie A

Italien darf sich auch auf ein heisses Titelrennen freuen. Erst am vergangenen Spieltag eroberte Yann Sommers Inter die Tabellenführung von Napoli und hat jetzt einen Zähler Vorsprung. Besonders heiss: Am Samstag kommt es in Neapel zum Spitzenkampf der zwei Teams. Atalanta Bergamo befindet sich mit drei Punkten Rückstand auf den Leader in Lauerstellung.

2 Bundesliga

Jedes Jahr liefert das deutsche Unterhaus Spannung vom Feinsten. Und auch diese Saison wird der Aufstiegskampf wieder bis zum Schluss heiss sein. Der HSV mit dem Schweizer Miro Muheim führt die Tabelle derzeit mit einem Punkt vor Köln und drei Zählern vor Kaiserslautern an. Dahinter sind mit Magdeburg, Düsseldorf und Paderborn gleich drei punktgleich und mit drei Punkten Rückstand auf den zweiten Rang noch voll im Aufstiegsrennen. Zwei Teams steigen direkt auf, der Dritte muss in die Relegation.

Primeira Liga (Portugal)

Stadtderby um den Titel! Zeki Amdounis Benfica und Sporting Lissabon liegen derzeit punktgleich an der Spitze der portugiesischen Primeira Liga. Und es kann zu einem regelrechten Drama werden: Am zweitletzten Spieltag kommts ausgerechnet zum Direktduell der zwei Rivalen.