Griechenland trauert um Marios Oikonomou: Der ehemalige Fussballprofi ist am 23. Mai mit seinem Motorrad in seiner Heimatstadt Ioannina in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Zu schwere, wie sich rund eine Woche später herausstellt: Am Montag ist Oikonomou im Alter von 33 Jahren seinen Verletzungen erlegen.
Einen Namen als Fussballer machte sich Oikonomou vor allem in Italien, wo er für Cagliari, Bologna, Ferrara und Sampdoria zwischen 2013 und 2023 auf insgesamt 48 Einsätze kommt. Ein Tor wollte dem Innenverteidiger aber nicht gelingen. Dazwischen kürte er sich mit Kopenhagen 2022 zum dänischen Meister – sein einziger Titelgewinn der Karriere.
Neben seinem Jugendverein PAS Ioannina drückt am Montagabend auch der griechische Fussballverband in den Sozialen Medien seine Trauer aus und lobt Oikonomou für «seine Integrität, seine Professionalität und sein Lächeln». Für das griechische Nationalteam kommt Oikonomou zwischen 2016 und 2018 auf sechs Einsätze, wobei ihm die Teilnahme an einem grossen Turnier aber verwehrt geblieben ist.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!