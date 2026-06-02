Grosse Trauer in Griechenland: Neun Tage nach einem schweren Verkehrsunfall ist Marios Oikonomou seinen Verletzungen erlegen. Der 33-Jährige ist während seiner Karriere auch in der Serie A aufgelaufen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Griechenland trauert um Marios Oikonomou: Der ehemalige Fussballprofi ist am 23. Mai mit seinem Motorrad in seiner Heimatstadt Ioannina in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Zu schwere, wie sich rund eine Woche später herausstellt: Am Montag ist Oikonomou im Alter von 33 Jahren seinen Verletzungen erlegen.

Einen Namen als Fussballer machte sich Oikonomou vor allem in Italien, wo er für Cagliari, Bologna, Ferrara und Sampdoria zwischen 2013 und 2023 auf insgesamt 48 Einsätze kommt. Ein Tor wollte dem Innenverteidiger aber nicht gelingen. Dazwischen kürte er sich mit Kopenhagen 2022 zum dänischen Meister – sein einziger Titelgewinn der Karriere.

Neben seinem Jugendverein PAS Ioannina drückt am Montagabend auch der griechische Fussballverband in den Sozialen Medien seine Trauer aus und lobt Oikonomou für «seine Integrität, seine Professionalität und sein Lächeln». Für das griechische Nationalteam kommt Oikonomou zwischen 2016 und 2018 auf sechs Einsätze, wobei ihm die Teilnahme an einem grossen Turnier aber verwehrt geblieben ist.