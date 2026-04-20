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Goalie nutzt Regel aus
Kurioses Einwurf-Tor zählt nicht

Spektakel in der dritten spanischen Liga. Im Spiel zwischen Cultural Leonesa und Cordoba landet ein Einwurf direkt im Tor, doch der Treffer zählt nicht.
Publiziert: 19:38 Uhr
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