Europäische Top-Klubs haben Mexiko-Juwel im Visier

Gilberto Mora hat an der WM auf sich aufmerksam gemacht. Kein Wunder haben mehrere europäische Top-Klubs den jungen Mexikaner ins Visier genommen. Wer das Rennen macht, wird sich zeigen.

Lynn Piubel

Liverpool, Real oder Barça? Um Gilberto Mora (17) ist ein Transfer-Poker entfacht. Das mexikanische Top-Talent von Club Tijuana steht bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs auf dem Zettel und könnte schon bald zum begehrtesten Teenager des Liga-MX-Fussballs werden.

Mora ist das Goldstück von Tijuana. Der offensive Mittelfeldspieler wirbelte bei der WM 2026 für Mexiko und war der jüngste Spieler des gesamten Turniers. Im Achtelfinal im Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt stand er gegen England sogar in der Startelf. Mexiko verlor unter Trainer Javier Aguirre (67) 2:3 gegen das von Thomas Tuchel (53) betreute England. Für Tijuana hat Mora in sieben Ligaspielen bereits fünf Tore und eine Vorlage gesammelt.

Seine Leistungen haben längst Europas Topklubs auf den Plan gerufen. Liverpool habe direkten Kontakt zu Moras Vertretern aufgenommen und zeige «ernstes Interesse». Insgesamt beobachten 14 Klubs den Youngster. Besonders aktiv seien Borussia Dortmund und Benfica. Auch Real Madrid und Barcelona haben den Tijuana-Star auf dem Radar.

Spanische Top-Klubs mit Vorteil?

Jetzt kommt zusätzlich Bewegung in den Poker: Mora bevorzuge einen Wechsel nach Spanien zu Real oder Barça und nicht den Sprung in die Premier League. Für Liverpool wäre das ein herber Dämpfer und für die beiden spanischen Giganten eine Chance, sich eines der spannendsten Talente Mexikos zu sichern.

Auch beim möglichen Preis dürfte es spannend werden. Tijuana verlangt viele Millionen für seinen Superstar. Ein Wechsel könnte damit den Liga-MX-Rekord sprengen. Klar ist: Je mehr Topklubs sich in den Poker einschalten, desto grösser dürfte auch der Druck auf Tijuana werden.

Doch noch muss sich Mora gedulden. Am 14. Oktober wird er 18. Nach den geltenden Fifa-Regeln sind internationale Transfers Minderjähriger grundsätzlich verboten, abgesehen von eng definierten Ausnahmen. Ein Wechsel nach Europa wird deshalb vor allem im Winter 2027 zum Thema. Bis 2029 ist er noch bei Tijuana unter Vertrag.