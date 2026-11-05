Ronaldinho spielt am Freitagabend im Zürcher Letzigrund beim «The Zurich All-Star-Game» gegen ein Team um Alessandro Del Piero. Blick verlost danach ein signiertes Trikot des Brasilianers sowie Blick+-Abos.

Darum gehts Ronaldinho spielt am Freitag im Letzigrund in Zürich mit seinem Team gegen Del Piero and Friends

Blick verlost nach dem Spiel ein signiertes Ronaldinho-Trikot sowie Blick+-Abos an teilnehmende User

Teilnahmeschluss ist Freitag, 13. November, bestehende Team-Follower nehmen automatisch teil

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Er gilt als einer der begnadetsten Techniker aller Zeiten: Brasil-Star Ronaldinho verzückte die Fans während seiner Karriere unter anderem bei PSG, Barcelona oder Milan.

Nun kommt der mittlerweile zurückgetretene Edeltechniker nach Zürich. Dort trifft er auf einen anderen ganz Grossen des Weltfussballs. Im «The Zurich All-Star-Game» treffen Ronaldinho and Friends im Letzigrund am Freitagabend auf Alessandro Del Piero and Friends.

Für dich springt dabei ein besonderes Zückerchen heraus. Wir verlosen nach dem Spiel ein signiertes Trikot der Brasillegende. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ abzuräumen.

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Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss ist am Freitag, 13. November. Eine Woche nach dem «The Zurich-Allstar-Game». Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem Fussball-Team folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.