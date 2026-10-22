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Kurioser Fall im Norden
Gleich fliegt hier das Tor weg

Dieses 0:0 im Drittligaspiel in Norwegen zwischen Skjervoy und Stromsgödset 2 braucht wortwörtlich dringend ein Tor. Denn kurz vor der Halbzeit fliegt dem Goalie das Goal im Rücken weg.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Pascal WidmerVideoredaktor Sport
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