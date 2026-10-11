DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Fussball: Goalie hält Ball per Absatz-Trick
Reflexe wie eine Katze
Goalie kratzt Ball per Absatz von der Linie
Niek Schiks zeigt in der zweithöchsten holländischen Liga die Parade des Wochenendes. Akrobatisch pariert er den Abschluss mit dem Fuss.
Publiziert: 12:18 Uhr
Teilen
Kommentieren
Pascal Widmer
Videoredaktor Sport
Fussball aktuell
0:49
Schockierter Tourist in Interlaken
Brutalo-Foul von Schweizer Goalie geht viral
1:01
Klub weist Schuld zurück
Penalty-Out endet in wüster Schlägerei
1:06
Platz für 135’000 Zuschauer
Das wird das grösste Fussball-Stadion der Welt
1:29
Mit 28 Jahren
Reichster Fussballer der Welt ist arbeitslos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen