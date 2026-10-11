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Reflexe wie eine Katze
Goalie kratzt Ball per Absatz von der Linie

Niek Schiks zeigt in der zweithöchsten holländischen Liga die Parade des Wochenendes. Akrobatisch pariert er den Abschluss mit dem Fuss.
Publiziert: 12:18 Uhr
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