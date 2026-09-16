Jürgen Klopp steht vor seiner ersten Kadernominierung als Bundestrainer. Schon vor der Bekanntgabe am Donnerstag sorgen einige Personalien für Aufsehen. Von überraschenden Absagen bis zu neuen Gesichtern ist einiges dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer und nominiert junges, überraschendes Kader

Younes Ebnoutalib spielte vor 18 Monaten noch in vierter Liga

Marc-André ter Stegen kehrt zurück, Oliver Baumann nicht nominiert

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Jürgen Klopp übernimmt erstmals die deutsche Nationalmannschaft und sorgt bereits vor seiner ersten Kadernominierung für einige Überraschungen. Für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien verändert der neue Bundestrainer den Kreis der Nationalspieler deutlich. Im Aufgebot, das am Donnerstag offiziell wird, sollen etablierte Kräfte fehlen, während mehrere junge Spieler vor ihrem DFB-Debüt stehen könnten. Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, trifft der Ex-Liverpool-Trainer einige überraschende Entscheidungen – eine Übersicht.

Undav plötzlich nicht dabei



Deniz Undav (30) galt nach seinen starken Auftritten für Deutschland als naheliegender Kandidat. Trotzdem soll Klopp für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien auf den Stürmer des VfB Stuttgart verzichten. Undav wurde bereits persönlich über die Entscheidung informiert. Für den Angreifer wäre es damit ein überraschender Rückschlag.

Ausgerechnet Ebnoutalib



Younes Ebnoutalib (23) ist eine der grössten Überraschungen. Der Angreifer von Eintracht Frankfurt soll erstmals für Deutschland nominiert werden. Noch vor rund 18 Monaten spielte er in der vierten Liga, nun winkt ihm unter Klopp das Nationalteam. Auch für Marokko wäre er spielberechtigt. Sein rasanter Aufstieg könnte damit schon bald im DFB-Trikot weitergehen.

Keidel vom Aufsteiger zum DFB-Spieler?



Felix Keidel (23) vom Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg soll ebenfalls auf Klopps Liste stehen. Der Defensivspieler hat gerade erst sein Bundesliga-Debüt gefeiert und könnte bereits den nächsten grossen Schritt machen. Nach nur drei Bundesliga-Spielen steht der Youngster nun im DFB-Kader.

Baumann raus, Ter Stegen zurück



Auch im Tor kommt es offenbar zu einer überraschenden Wendung. Oliver Baumann (36) von der TSG Hoffenheim soll nicht nominiert werden. Dafür steht Marc-André ter Stegen (34) vor der Rückkehr ins DFB-Tor. Der Keeper spielt inzwischen bei Ajax Amsterdam.

Adeyemi und Schade wieder da



Karim Adeyemi (24) und Kevin Schade (24) sollen nach ihren starken Saisonstarts zurückkehren. Adeyemi spielt inzwischen beim FC Barcelona, Schade bei Brentford. Dazu werden mit Said El Mala (19), Brajan Gruda (22) und Jonathan Burkardt (26) weitere junge Offensivspieler erwartet. Klopp setzt damit schon vor seiner ersten Partie auf neue Impulse und könnte dem DFB-Team ein deutlich verändertes Gesicht geben.