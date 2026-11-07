Familie Bellingham im England-Fieber

Jobe Bellingham ist erstmals für Englands A-Nationalteam nominiert worden. Der Dortmund-Profi könnte in den Nations-League-Spielen gegen Kroatien und Spanien erstmals gemeinsam mit Bruder Jude für die «Three Lions» auflaufen.

Darum gehts Tuchel nominierte Jobe Bellingham erstmals für England

Gegen Kroatien und Spanien winkt ein Einsatz mit Jude

Vater Mark traf für Englands Ü50-Auswahl sechsmal

Blick Sportdesk

Besondere Tage für die Familie Bellingham! Jobe Bellingham (21) ist erstmals für die englische A-Nationalmannschaft aufgeboten worden. Damit könnte der Dortmund-Profi schon bald gemeinsam mit seinem berühmten Bruder Jude (23) für die «Three Lions» auflaufen. Doch nicht nur die beiden Brüder sorgen für Schlagzeilen. Auch Vater Mark hat im englischen Nationaltrikot für Furore gesorgt.

Der ehemalige Halbprofi, der während seiner Karriere in den unteren englischen Ligen spielte, stand am Dienstag für Englands Ü50-Nationalmannschaft auf dem Platz. Und das äusserst erfolgreich: Beim Duell gegen die irische Veteranenauswahl erzielte Mark Bellingham gleich sechs Tore!

Seine beiden Söhne haben es im Profifussball noch weiter gebracht. Während Jude längst zu den grössten Stars des Weltfussballs gehört, arbeitet sich Jobe bei Borussia Dortmund kontinuierlich nach oben. In den englischen Nachwuchsauswahlen sammelte der 21-Jährige bereits 60 Länderspiele.

Nun erhält auch er seine Chance im A-Nationalteam. Trainer Thomas Tuchel hat den jüngeren Bellingham für die kommenden Nations-League-Partien nominiert. England trifft am 12. November auf Kroatien und am 15. November auf Spanien. Dabei geht es für die «Three Lions» um die Qualifikation für den Viertelfinal.

Für die Familie könnte die Woche damit noch einen besonderen Höhepunkt bereithalten: Sollten beide Brüder zum Einsatz kommen, würden Jude und Jobe erstmals gemeinsam für Englands A-Nationalmannschaft auf dem Rasen stehen.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.