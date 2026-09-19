DE
FR
Abonnieren
Slimbridge
Slimbridge
16:00
Hungerford Town FC
Hungerford Town FC
Zum Fussball-Kalender
Slimbridge
Slimbridge
Ab 16:00 Uhr
Vs
Hungerford Town FC
Hungerford Town FC

FA Cup
Slimbridge - Hungerford Town FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
19. September 2026 um 16:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen