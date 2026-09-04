DE
FR
Abonnieren
Ossett United
Ossett United
20:45
Pontefract Collieries
Pontefract Collieries
Zum Fussball-Kalender
Ossett United
Ossett United
Ab 20:45 Uhr
Vs
Pontefract Collieries
Pontefract Collieries

FA Cup
Ossett United - Pontefract Collieries

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
04. September 2026 um 20:45 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen