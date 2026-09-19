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Merthyr Town
Merthyr Town
16:00
Truro City FC
Truro City FC
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Merthyr Town
Merthyr Town
Ab 16:00 Uhr
Vs
Truro City FC
Truro City FC

FA Cup
Merthyr Town - Truro City FC

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Samstag
19. September 2026 um 16:00 Uhr
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