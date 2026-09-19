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Harborough Town FC
Harborough Town FC
16:00
Rushall Olympic
Rushall Olympic
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Harborough Town FC
Harborough Town FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Rushall Olympic
Rushall Olympic

FA Cup
Harborough Town FC - Rushall Olympic

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Anstoss
Samstag
19. September 2026 um 16:00 Uhr
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