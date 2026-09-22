DE
FR
Abonnieren
Farnborough FC
Farnborough FC
20:45
Uxbridge FC
Uxbridge FC
Zum Fussball-Kalender
Farnborough FC
Farnborough FC
Ab 20:45 Uhr
Vs
Uxbridge FC
Uxbridge FC

FA Cup
Farnborough FC - Uxbridge FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
22. September 2026 um 20:45 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen