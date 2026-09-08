DE
FR
Abonnieren
Fakenham Town
Fakenham Town
20:45
FC Ware
FC Ware
Zum Fussball-Kalender
Fakenham Town
Fakenham Town
Ab 20:45 Uhr
Vs
FC Ware
FC Ware

FA Cup
Fakenham Town - FC Ware

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
08. September 2026 um 20:45 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen