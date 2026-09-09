DE
FR
Abonnieren
Exmouth Town
Exmouth Town
20:45
Banbury United
Banbury United
Zum Fussball-Kalender
Exmouth Town
Exmouth Town
Ab 20:45 Uhr
Vs
Banbury United
Banbury United

FA Cup
Exmouth Town - Banbury United

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
09. September 2026 um 20:45 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen