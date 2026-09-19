DE
FR
Abonnieren
Dartford FC
Dartford FC
16:00
Hayes & Yeading United FC
Hayes & Yeading United FC
Zum Fussball-Kalender
Dartford FC
Dartford FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Hayes & Yeading United FC
Hayes & Yeading United FC

FA Cup
Dartford FC - Hayes & Yeading United FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
19. September 2026 um 16:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen