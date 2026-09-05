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Curzon Ashton FC
Curzon Ashton FC
14:00
Bradford Park Avenue AFC
Bradford Park Avenue AFC
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Curzon Ashton FC
Curzon Ashton FC
Ab 14:00 Uhr
Vs
Bradford Park Avenue AFC
Bradford Park Avenue AFC

FA Cup
Curzon Ashton FC - Bradford Park Avenue AFC

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Samstag
05. September 2026 um 14:00 Uhr
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