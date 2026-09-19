DE
FR
Abonnieren
Cambridge City
Cambridge City
16:00
Buckhurst Hill
Buckhurst Hill
Zum Fussball-Kalender
Cambridge City
Cambridge City
Ab 16:00 Uhr
Vs
Buckhurst Hill
Buckhurst Hill

FA Cup
Cambridge City - Buckhurst Hill

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
19. September 2026 um 16:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen