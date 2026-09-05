DE
FR
Abonnieren
Alfreton Town FC
Alfreton Town FC
16:00
Stratford Town
Stratford Town
Zum Fussball-Kalender
Alfreton Town FC
Alfreton Town FC
Ab 16:00 Uhr
Vs
Stratford Town
Stratford Town

FA Cup
Alfreton Town FC - Stratford Town

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
05. September 2026 um 16:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen