Experten fordern Comeback
Neuer-Berater lässt mit Aussagen zu DFB-Rückkehr aufhorchen

Manuel Neuers Berater befeuert Spekulationen über eine mögliche WM-Rückkehr des Torhüters. Thomas Kroth betont Neuers Topform und deutet an, dass er bei einer Anfrage von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht ablehnen würde.
Es ranken sich Spekulationen um eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft.
Darum gehts

  • Manuel Neuers Berater befeuert Spekulationen über mögliche WM-Rückkehr des Torhüters
  • Experten wie Matthäus und Schweinsteiger fordern Neuers Rückkehr ins Nationalteam
  • Neuer absolvierte 124 Länderspiele und wurde 2014 Weltmeister
AFPAgence France Presse

Der Berater von Manuel Neuer hat Spekulationen über eine WM-Rückkehr des langjährigen Fussball-Nationaltorhüters befeuert. «Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung», sagte Thomas Kroth im Interview mit der «Frankfurter Rundschau». «Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.»

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Marc-André ter Stegen (33) als Nummer eins festgelegt, der Torhüter vom FC Barcelona fällt allerdings nach einer Rücken-Operation noch monatelang aus und ist im Verein keine Stammkraft mehr. «In meinen Gedanken weiss ich, dass Marc zurückkommt im Dezember, dann die beiden Spiele machen wird im März, im Juni auch, und dann die WM spielen wird», hatte Nagelsmann gesagt. In der WM-Qualifikation spielt Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim.

Experten fordern Neuer

Rufe nach Neuer (39) sind jedoch zuletzt wieder lauter geworden. Unter anderem haben sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, Torhüterlegende Sepp Maier und der 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger für eine Rückkehr ausgesprochen. Neuer sei der beste Torhüter mit deutschem Pass, sagte Schweinsteiger als TV-Experte der ARD für das WM-Qualifikationsspiel in der Slowakei.

Neuer hatte seine Nationalmannschaftskarriere nach der Heim-EM 2024 in einem Social-Media-Video für beendet erklärt. Er hat 124 Länderspiele absolviert und wurde 2014 Weltmeister.

