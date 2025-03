1/5 Er war zuletzt lange vom Fussballgeschäft fern: Paul Pogba. Foto: Getty Images

Darum gehts Paul Pogba, nach Dopingsperre wieder spielberechtigt, sucht neuen Verein

Inter Miami und saudi-arabische Klubs zeigen Interesse am französischen Star

Joël Hahn Redaktor Sport

Seit 11. März ist Paul Pogba (31) nach seiner Dopingsperre wieder spielberechtigt. Der Weltmeister von 2018, der für seine kraftvolle Spielweise und sein technisches Können bekannt ist, kann nach einer langen, turbulenten Zeit auf das Spielfeld zurückkehren. Im Februar 2024 war Pogba aufgrund eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. Diese Strafe wurde jedoch nachträglich auf 18 Monate reduziert, was dem Mittelfeldspieler nun die Rückkehr ins Profigeschäft ermöglicht. Doch während viele Fans von seiner Rückkehr begeistert sind, bleibt abzuwarten, wie Pogba seine Ambition, wieder in die französische Nationalmannschaft zu gelangen, umsetzen will. Derzeit steht er ohne Vertrag da, was die Suche nach einem neuen Verein zusätzlich erschwert.

Gerüchten gemäss gibt es mehrere namhafte Interessenten für den französischen Star, darunter das von David Beckham geführte Inter Miami in den USA sowie diverse Klubs aus Saudi-Arabien, die sich zunehmend für Spieler mit grosser Marktpräsenz interessieren. Es scheint jedoch, als würde die Suche nach einem neuen Verein komplizierter werden, als zunächst angenommen.

Lange Zeit sah es so aus, als könnte Pogba bei Olympique Marseille einen neuen Vertrag unterschreiben. Der Verein hatte dem Spieler die Möglichkeit geboten, sich fit zu halten und wieder in Form zu kommen. Zuletzt erklärte jedoch der französische Club, dass man das Team momentan nicht von der Verpflichtung Pogbas ablenken wolle. Der damit verbundene Medienrummel würde die Konzentration des Teams stören, was für den Verein ein Problem darstellen würde.

Eingeschränkte Optionen in Europa – Inter Miami als Hoffnung

Zusätzlich erschwert die europäische Transferregelung die Suche nach einem neuen Club. Laut den Vorschriften dürfen Spieler, die eine solche Vorgeschichte haben, ausserhalb der regulären Transferfenster nicht verpflichtet werden. Da die meisten Transferfenster bereits geschlossen sind, sind Pogbas Optionen in Europa stark begrenzt.

Ein interessanter Kandidat, der stark mit Pogba in Verbindung gebracht wird, ist derzeit Inter Miami, das für seine prominente Spielerbesetzung bekannt ist, insbesondere dank der Verpflichtung von Lionel Messi. Pogba, der bereits in Miami lebt, traf sich vor kurzem mit Clubbesitzer David Beckham und wurde bereits im Stadion des Vereins gesichtet. Diese Gespräche könnten der Beginn einer neuen, aufregenden Etappe in Pogbas Karriere sein. Trotz den vielen Herausforderungen und Rückschlägen bleibt der Traum von der Rückkehr in die Nationalmannschaft weiterhin lebendig.

