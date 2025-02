Schiri will Messi-Autogramm – und wird gesperrt

Auf einen Blick Mexikanischer Schiedsrichter für sechs Monate gesperrt wegen Autogrammbitte von Messi

Vorfall könnte Ortiz' Chancen auf WM-Teilnahme 2026 beeinträchtigen

Ortiz leitete über 200 Spiele und ist seit sechs Jahren Fifa-Schiedsrichter

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat für den mexikanischen Schiedsrichter Marco Antonio Ortiz (36) schwerwiegende Konsequenzen. Wie das Sportportal ESPN berichtet, wurde Ortiz vom nord- und zentralamerikanischen sowie karibischen Fussballverband Concacaf für sechs Monate gesperrt.

Der Grund für diese harte Sanktion ist eine scheinbar harmlose Bitte um ein Autogramm von Lionel Messi (37) nach dem Concacaf-Champions-Cup-Spiel zwischen Inter Miami und Sporting Kansas City (1:0) am vergangenen Mittwoch. Ortiz gab an, das Autogramm für ein «Familienmitglied mit besonderen Bedürfnissen» gewünscht zu haben.

Die Concacaf sah in dieser Handlung jedoch einen Verstoss gegen ihren Verhaltenskodex und leitete umgehend ein Disziplinarverfahren ein. Laut Verband hat Ortiz «seinen Fehler eingesehen, sich für den Vorfall entschuldigt und die von der Concacaf verhängten Disziplinarmassnahmen akzeptiert».

WM in Gefahr?

Die Sperre könnte für den erfahrenen Fifa-Schiedsrichter, der seit sechs Jahren auf internationaler Ebene tätig ist und über 200 Spiele geleitet hat, weitreichende Folgen haben. Insbesondere seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnten dadurch erheblich beeinträchtigt sein.

Der ehemalige mexikanische Spitzenschiedsrichter Marco Rodríguez, der selbst bei sechs Weltmeisterschaften im Einsatz war, kommentierte auf X: «Ortiz verabschiedet sich von der Möglichkeit auf eine WM-Teilnahme.»

Keine Klub-WM

Die Sperre bedeutet, dass Ortiz in diesem Sommer weder bei der Klub-WM noch beim Gold-Cup als Schiedsrichter fungieren wird. Ob er zumindest das gewünschte Messi-Autogramm erhalten hat, ist nicht bekannt.

Das Spiel, nach dem der Vorfall stattfand, endete mit einem 1:0-Sieg für Inter Miami, wobei Messi bei eisigen Temperaturen den entscheidenden Treffer erzielte. Das Rückspiel, bei dem es um den Einzug in den Achtelfinal geht, findet am kommenden Mittwoch in Florida statt.