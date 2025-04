Die Saison neigt sich dem Ende zu, für einige Teams werden die letzten Wochen entscheidend. In diesen europäischen Topligen ist der Abstiegskampf so richtig heiss.

In der Premier League stand Southampton sieben Spieltage vor Schluss als Absteiger fest

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Für viele Teams wird es jetzt erst so richtig spannend. In diesen europäischen Topligen spitzt sich der Abstiegskampf zu:

Deutschland – Bundesliga

In der Bundesliga stehen Kiel und Bochum auf einem direkten Abstiegsplatz. Heidenheim müsste, nach dem diesjährigen Europa-Abenteuer, nach aktuellem Stand in die Relegation. St. Pauli und Hoffenheim haben zwar acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, doch vor allem das schwere Restprogramm der Sinsheimer – unter anderem gegen Bayern und Dortmund – könnte das Rennen um den Klassenerhalt noch einmal richtig anheizen.

Italien – Serie A

Bei unseren südlichen Nachbarn kämpfen gleich mehrere Teams noch gegen den Abstieg. Monza steht mit nur zwei Siegen aus 33 Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Davor hoffen Empoli – mit dem Schweizer Nicolas Haas (29) – und Venedig noch auf die Rettung. Nur ein Punkt trennt sie vom rettenden 17. Platz, den aktuell Lecce belegt. Doch auch die Teams darüber dürfen sich nicht zu sicher fühlen: In den letzten fünf Spieltagen stehen noch mehrere direkte Duelle an.

England – Premier League

In der englischen Liga ist die Sache klar. Bereits sieben Spielrunden vor Schluss war der Abstieg Southamptons besiegelt – nie zuvor stand in der Premier League ein Absteiger so früh fest. Auch Leicesters Abstieg ist seit Ostersonntag besiegelt. Ipswich wird sein erstes Premier-League-Abenteuer seit 22 Jahren wohl wieder beenden müssen: Sollte am Samstag kein Sieg gegen Fulham gelingen, wäre West Ham nicht mehr einzuholen.

Spanien – LaLiga

Real Valladolid mit Nati-Verteidiger Eray Cömert (27) ist nach der deutlichen 1:5-Niederlage auswärts gegen Ricardo Rodriguez’ Betis Sevilla definitiv abgestiegen. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist nun rechnerisch nicht mehr aufzuholen – für den Klub von Präsident Ronaldo endet die Saison damit bitter. Nach einem überraschenden dritten Platz letzte Saison trennen Girona in diesem Jahr nur zwei Zähler von einem Abstiegsplatz. Auch für die beiden Schweizer Ruben Vargas (26) und Djibril Sow (28) ist der Klassenerhalt mit dem FC Sevilla noch nicht in trockenen Tüchern.

Frankreich – Ligue 1

In Frankreich steht Montpellier, der Klub von Nati-Verteidiger Becir Omeragic (23), mit nur 15 Punkten aus 30 Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Am kommenden Wochenende dürfte der Abstieg auch rechnerisch besiegelt sein.

Österreich – Bundesliga

Hier ist das Rennen um den Klassenerhalt besonders knapp. Altach, den Grazer AK, Klagenfurt und Tirol trennen fünf Spieltage vor Schluss nur vier Punkte. Dank dem österreichischen Modus spielt jeder nochmals gegen jeden. Und nur einer steigt ab – Hochspannung ist garantiert!

England – Championship

Die zweithöchste englische Spielklasse ist bereits in zwei Wochen zu Ende. Sieben Teams liegen innerhalb von sechs Punkten und kämpfen noch gegen den Abstieg. Darunter der letztjährige Erstligist Luton Town.

2 Bundesliga

In der zweithöchsten deutschen Liga stehen alle drei letztjährigen Aufsteiger – Münster, Ulm und Regensburg – auf den Abstiegsplätzen. Offiziell ist zwar noch nichts entschieden, doch besonders für Regensburg sieht es düster aus: 11 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und eine Tordifferenz von minus 46 sprechen eine deutliche Sprache.