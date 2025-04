Sommers Triple-Traum geplatzt – kommts jetzt noch schlimmer?

Inter Mailand erlebt eine Woche zum Vergessen. Nach der Last-Minute-Niederlage in Bologna folgte das Pokal-Aus gegen Stadtrivale AC Mailand. Trainer Simone Inzaghi zeigt sich besorgt über die schwindenden Kraftreserven seiner Mannschaft.

Yann Sommer nicht im Tor, Ersatzkeeper Martinez kassiert drei Gegentore

Pascal Keusch Redaktor Sport

Vor einer Woche träumte Inter Mailand noch vom Triple. Nach dem Einzug in den Champions-League-Halbfinal gegen die Bayern schien alles möglich. Sieben Tage später hat sich die Stimmungslage gedreht. Nach der Last-Minute-Niederlage in Bologna, die es Neapel ermöglichte, zum Tabellenführer aufzuschliessen, folgte gestern Abend das Pokal-Aus gegen den Stadtrivalen AC Mailand.

Der ehemalige Nati-Goalie Yann Sommer (36) kommt bei der 0:3-Halbfinal-Pleite nicht zum Zug. Inters Ersatz-Torhüter Josep Martinez (26) hütet, wie bereits in jedem Pokalspiel dieser Saison, den Kasten. An diesem Abend kann der Spanier nicht viel ausrichten, sieht aber beim letzten Gegentor nicht gut aus. Er wird von Milans Tijjani Reijnders (26) getunnelt. Viele Fans hätten sich wohl in diesem wichtigen Spiel den Schweizer Stammkeeper im Tor gewünscht.

Hohe Belastung

Bei Inter-Trainer Simone Inzaghi (49) läuten die Alarmglocken: «Wir sind eindeutig nicht an zwei Niederlagen in Folge gewöhnt. Ich mache mir Sorgen.» Den Grund für die Niederlage sieht der Italiener bei den schwindenden Kraftreserven: «Heute Abend fehlte uns die Energie.»

Zeit zum Durchatmen bleibt den Nerazzurri nicht – im Gegenteil: Wegen der auf Samstag angesetzten Papst-Trauerfeier wird das Ligaspiel gegen die Roma auf Sonntag verschoben. Dadurch verkürzt sich die ohnehin knappe Regenerationszeit vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr) um einen weiteren Tag. Nach dem Duell mit den Katalanen bleiben Inzaghi und seinem Team erneut nur zwei Tage zur Erholung, bevor es in der Liga gegen Hellas Verona geht – und schon zwei Tage später wartet das Rückspiel gegen Barça.

«Wir sind mental müde, aber es gibt keine Ausreden», erklärt Inzaghi. Trotz des vollen Kalenders dürfe die Müdigkeit kein Alibi sein. Die mentale Einstellung seiner Stars sei in diesen Wochen besonders wichtig.

