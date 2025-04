Der Ball ruht am kommenden Samstag in Italien. Wegen der Beerdigung des Papstes wurden alle Spiele abgesagt.

Am Samstag wird in Italien nicht Fussball gespielt

Am Samstag wird in Italien nicht Fussball gespielt

Yann Sommer und Inter Mailand spielen am nächsten Samstag nicht. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Fussballspiele in Italien vom nächsten Samstag, wenn Papst Franziskus beerdigt wird, werden verschoben. Hingegen sind die meisten Sportereignisse von der fünftägigen Staatstrauer in Italien, welche am Dienstagmittag vom Ministerrat ausgesprochen wurde, nicht betroffen.

In der Serie werden somit die Duelle Como gegen Genua, Inter Mailand gegen AS Rom und Lazio Rom gegen Parma verschoben.

Schon am Ostermontag, als der Papst 88-jährig gestorben ist, hat der Ball in Italien geruhrt. «Der italienische Fussball nimmt bewegt Anteil an der Trauer von Hunderten von Millionen Menschen über den schmerzlichen Tod von Papst Franziskus», sagte Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina. «Er war ein grosses Beispiel für christliche Nächstenliebe und Würde im Leiden und hat sich immer um die Welt des Sports und insbesondere des Fussballs gekümmert, den er leidenschaftlich geliebt hat.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos