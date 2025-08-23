Der junge Stürmer Enrique Aguilar gibt sein Bundesliga-Debüt für Red Bull Salzburg. Der 18-jährige Schweizer mit spanischen und kongolesischen Wurzeln wurde in der 70. Minute eingewechselt und sammelte seine ersten Minuten in Österreichs Top-Liga.

1/4 Enrique Aguilar (l.) kommt bei RB Salzburg zum Debüt in der österreichischen Liga. Foto: KEYSTONE

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vizemeister Salzburg übernimmt dank des dritten Siegs in Folge vorübergehend die Tabellenführung in der österreichischen Bundesliga. Gegen den Linzer ASK setzen sich die Bullen mit 3:0 durch. Mittendrin beim Vollerfolg in der heimischen Red Bull Arena: Enrique Aguilar (18).

Das junge Schweizer Talent wird in der 70. Minute eingewechselt und kommt so zu seinen ersten Minuten in der höchsten Liga Österreichs.

Erstmals für die Salzburger stand der Mittelstürmer bereits im ÖFB-Cup Ende Juli gegen den Drittligisten Dietach auf dem Platz, wo er für die Schlussviertelstunde eingewechselt wurde. Nun folgt also das erste Spiel gegen einen Profiklub im Bullen-Dress.

Matchwinner im Viertelfinal der Uefa Youth League

Aguilar startete seine fussballerische Ausbildung im Nachwuchs des FC Basel. Von dessen U16 wechselte das Sturm-Juwel in die Akademie von Red Bull Salzburg und blieb seither in der Organisation der Bullen. Bis im Sommer stand Aguilar für Partnerklub Liefering als Kooperationsspieler in der zweiten Liga im Einsatz. Für die vergangene Klub-WM im Sommer wurde der Basler zwar von Red Bull Salzburg aufgeboten und hoffte auf sein Profidebüt, bestritt schliesslich jedoch kein Spiel.

Aguilar, dessen Mutter aus Spanien und Vater aus dem Kongo kommt, wurde in der Uefa Youth League gegen den Titelverteidiger Olympiakos Piräus (1:0) im April zum Viertelfinal-Helden der Bullen. Der 18-Jährige erzielte den einzigen Treffer der Partie mit einem sehenswerten Direktschuss und führte sein Team so in den Halbfinal, wo die Österreicher an Trabzonspor scheiterten. Aguilar verpasste dieses Spiel aufgrund einer Muskelverletzung.

In der Schweizer U18-Nati kam Aguilar bisher in sieben Partien zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Aktuell hat der Stürmer gemäss Transfermarkt.ch einen Marktwert von 400'000 Euro. In Salzburg steht er bis 2027 unter Vertrag.