Norwegens Ex-Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö (32) wechselt überraschend zum Fussball. Der fünffache Olympiasieger schliesst sich für 80 Euro dem norwegischen Sechstligisten Vinger FK an.

1/5 Bö hat in seiner Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Foto: imago images/Bildbyran

Darum gehts Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö wechselt zum norwegischen Sechstligisten Vinger FK

Bö gab seinen Transfer auf Instagram bekannt, mit Selbstironie

Transfersumme beträgt 80 Euro, Bö hat 118 Weltcupsiege und 5 Olympia-Goldmedaillen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

118 Weltcupsiege, 43 WM-Medaillen sowie stolze 5 Mal Gold an den Olympischen Spielen. Johannes Thingnes Bö (32) prägte die Biathlon-Szene im letzten Jahrzehnt. Dass Bö gut schiessen kann, hat er so gut wie in jedem Rennen unter Beweis gestellt, doch jetzt will er mit seiner Treffsicherheit die norwegische Sport-Welt auf den Kopf stellen – wenn auch auf eine andere Art.

Denn Bö wechselt in den Fussball. Auf Instagram gab er seinen Transfer gleich selber bekannt. Er heuert beim norwegischen Sechstligisten Vinger FK an – für ganze 80 Euro (75 Franken).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bö, der als einer der besten Biathleten der Geschichte gilt, ist nach seiner vom Erfolg geprägten Karriere nicht mehr auf das grosse Geld angewiesen. So verbringt er seinen Sport-Ruhestand nun also im Fussball.

Mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Denn nicht nur die Summe sorgt im heutigen Milliardengeschäft Fussball für ein Schmunzeln. Bö ergänzt seinen Post noch mit der Aussage «Live here we go!», deutet damit auf den Transfer-Experten Fabrizio Romano hin.

Am 8. August wird Bö das erste Mal in seinem neuen Trikot auflaufen und versucht, dort seine treffsicherheit unter Beweis zu stellen.