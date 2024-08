Elektrisierende Party Pokal bleibt bei Meisterfeier in einer Stromleitung hängen

Libertad de Pirayú holt sich die Meisterschaft in einer paraguayischen Amateurliga. Die Feier im Cabrio-Bus endet fast in einer Katastrophe. Als die Mannschaft eine Stromleitung passiert, reckt ein Spieler den Pokal in die Höhe – und dieser bliebt hängen.