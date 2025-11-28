Darum gehts
- Zeqiri erzielt erstes Tor seit neun Monaten für Lech Posen
- Stürmer wechselte im September von Genk nach Polen
- Treffer zum 2:0-Schlussstand fiel neun Minuten nach der Pause
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der im September vom belgischen Europacup-Teilnehmer Genk nach Polen gewechselte Stürmer Andi Zeqiri (26) erzielt im Meisterschaftsspiel bei Piast Gliwice neun Minuten nach der Pause das Tor zum 2:0-Schlussstand.
Mehr Fussball
Für Zeqiri, der von April bis August unter anderem wegen einer Knöchelverletzung kein Pflichtspiel bestritten hatte, ist es das erste Tor seit neun Monaten.