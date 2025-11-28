Der Schweizer Stürmer Andi Zeqiri feiert sein Comeback in Polen. Beim 2:0-Sieg von Lech Posen gegen Piast Gliwice trifft er erstmals seit neun Monaten wieder.

Darum gehts Zeqiri erzielt erstes Tor seit neun Monaten für Lech Posen

Stürmer wechselte im September von Genk nach Polen

Treffer zum 2:0-Schlussstand fiel neun Minuten nach der Pause

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der im September vom belgischen Europacup-Teilnehmer Genk nach Polen gewechselte Stürmer Andi Zeqiri (26) erzielt im Meisterschaftsspiel bei Piast Gliwice neun Minuten nach der Pause das Tor zum 2:0-Schlussstand.

Für Zeqiri, der von April bis August unter anderem wegen einer Knöchelverletzung kein Pflichtspiel bestritten hatte, ist es das erste Tor seit neun Monaten.