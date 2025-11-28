DE
Durststrecke beendet
Torpremiere für Nati-Stürmer Zeqiri in Polen

Der Schweizer Stürmer Andi Zeqiri feiert sein Comeback in Polen. Beim 2:0-Sieg von Widzew Lodz gegen Piast Gliwice trifft er erstmals seit neun Monaten wieder.
Publiziert: 28.11.2025 um 20:40 Uhr
|
Aktualisiert: 11:22 Uhr
1/5
Andi Zeqiri mit Torpremiere.
Darum gehts

  • Zeqiri erzielt erstes Tor seit neun Monaten für Widzew Lodz
  • Stürmer wechselte im September von Genk nach Polen
  • Treffer zum 2:0-Schlussstand fiel neun Minuten nach der Pause
Der im September vom belgischen Europacup-Teilnehmer Genk nach Polen gewechselte Stürmer Andi Zeqiri (26) erzielt im Meisterschaftsspiel bei Piast Gliwice neun Minuten nach der Pause das Tor zum 2:0-Schlussstand.

Für Zeqiri, der von April bis August unter anderem wegen einer Knöchelverletzung kein Pflichtspiel bestritten hatte, ist es das erste Tor seit neun Monaten.

