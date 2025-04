Die TV-Bilder nach Leverkusens monumentaler Cup-Blamage gehen viral: Bayer-Leader Granit Xhaka gestikuliert und diskutiert mit einem frustrierten Fan der Werks-Elf. Er habe in erster Linie die Mannschaft geschützt, sagt Xhaka zu Blick.

1/5 Nach dem Out im DFB-Pokal kommts zur Diskussion zwischen Leverkusen-Fans und Nati-Captain Granit Xhaka (r.). Foto: Screenshot ARD

Sven Schoch Reporter Sport

Unmittelbar nach dem Cup-Halbfinal-Out von Double-Sieger Leverkusen gegen den Drittligisten Bielefeld kommt es in der Kurve der enttäuschten Bayer-Fans zu einer hitzigen Diskussion mit Granit Xhaka. Der Schweizer Team-Leader stellt gegenüber Blick klar, worum in der Aussprache ging: «Man darf uns selbstverständlich kritisieren, aber es geht um die Art und Weise.»

Ein paar der rund 3500 Anhänger Leverkusens haben in der ausverkauften Arena verbal offenbar ziemlich heftig reagiert. Xhaka stellt sich der unangenehmen Debatte spätabends gleichwohl – eskortiert vom klubeigenen Sicherheits-Chef Ayhan Goevercin. «Für mich war klar, dass ich dann an erster Stelle die Mannschaft schütze», so Xhaka zum emotionsgeladenen Ende einer sportlich missratenen Dienstreise.

Sportchef Simon Rolfes hat die Szenen am Absperrgitter ebenfalls mitbekommen. «Wir sind alle enttäuscht. Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt. Das trifft uns alle. Nicht nur die Fans», kommentiert er die Intensität auf dem Nebenschauplatz gegenüber der ARD.