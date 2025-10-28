DE
FR
Abonnieren
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
18:30
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Zum Fussball-Kalender
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Ab 18:30 Uhr
Vs
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Exner
Deutschland
Anstoss
Dienstag
28. Oktober 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Wolfsburg, Deutschland
Volkswagen Arena
Kapazität
30’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen