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SV Waldhof Mannheim 07
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1. FC Kaiserslautern
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SV Waldhof Mannheim 07 - 1. FC Kaiserslautern

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Schiedsrichter
Referee
Robert
Schröder
Deutschland
Anstoss
Freitag
21. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Mannheim, Deutschland
Carl-Benz-Stadion
Kapazität
27'022
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