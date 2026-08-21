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DFB-Pokal
DFB Pokal: SV Waldhof Mannheim 07 - 1. FC Kaiserslautern (21.08.2026)
SV Waldhof Mannheim 07
18:00
1. FC Kaiserslautern
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SV Waldhof Mannheim 07
Ab 18:00 Uhr
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1. FC Kaiserslautern
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SV Waldhof Mannheim 07 - 1. FC Kaiserslautern
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Schröder
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Freitag
21. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Mannheim, Deutschland
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27'022
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