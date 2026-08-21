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SC St. Tönis 11/20
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Eintracht Frankfurt
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Ab 18:00 Uhr
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SC St. Tönis 11/20 - Eintracht Frankfurt

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Schiedsrichter
Referee
Davina
Lutz
Deutschland
Anstoss
Freitag
21. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tonisvorst, Deutschland
Stadion der Jahnsportanlage St. Tönis
Kapazität
1'500
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SG Eintracht Frankfurt
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