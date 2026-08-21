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DFB Pokal: SC Preußen 06 Münster - Karlsruher SC (21.08.2026)
SC Preußen 06 Münster
18:00
Karlsruher SC
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Schiedsrichter
Florian
Badstubner
Deutschland
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Freitag
21. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Münster, Deutschland
Preußenstadion
Kapazität
12'672
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