90. Minute (+4)

Fazit:

Der 1. FC Kaiserslautern zieht mühelos in die zweite Runde ein und schlägt den RSV Eintracht 1949 mit 7:0. Von Beginn an waren die Gäste überlegen und dominierten über 90 Minuten lang. Vom Oberligisten kam keinerlei Gegenwehr und so war das Spiel bereits zur Halbzeit beim Stand von 4:0 entschieden. Nach dem Seitenwechsel änderte sich daran nicht viel und die Roten Teufel spielten seriös ihren Stiefel runter. Der RSV hatte nur eine richtige Chance in der 53. Minute, als Kapitän Steinborn nur knapp über die Latte schoss. Am Ende ist es ein souveräner Sieg des Zweitligisten, der durchaus noch höher hätte ausfallen können.