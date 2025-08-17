DE
FR
Abonnieren
RSV Eintracht Stahnsdorf 1949
RSV Eintracht Stahnsdorf 1949
0:7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Zum Fussball-Kalender
RSV Eintracht Stahnsdorf 1949
RSV Eintracht Stahnsdorf 1949
Beendet
0:7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Kunze 11'
Emreli 15'
Ji-soo 24'
Hanslik 34'
Ritter 48'
Raschl 71'
Tachie 90'

DFB Pokal
RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - 1. FC Kaiserslautern

17.08.2025, 17:25 Uhr

90. Minute (+4)

Fazit:
Der 1. FC Kaiserslautern zieht mühelos in die zweite Runde ein und schlägt den RSV Eintracht 1949 mit 7:0. Von Beginn an waren die Gäste überlegen und dominierten über 90 Minuten lang. Vom Oberligisten kam keinerlei Gegenwehr und so war das Spiel bereits zur Halbzeit beim Stand von 4:0 entschieden. Nach dem Seitenwechsel änderte sich daran nicht viel und die Roten Teufel spielten seriös ihren Stiefel runter. Der RSV hatte nur eine richtige Chance in der 53. Minute, als Kapitän Steinborn nur knapp über die Latte schoss. Am Ende ist es ein souveräner Sieg des Zweitligisten, der durchaus noch höher hätte ausfallen können.

17.08.2025, 17:22 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+4)

Spielende

17.08.2025, 17:21 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

17.08.2025, 17:19 Uhr
Tor
Tor

90. Minute

Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:7 durch Richmond Tachie
Einer geht noch! Kleinhansl hat Platz auf dem linken Flügel und kann unbedrängt vor den Fünfer flanken. Dort steht Tachie komplett frei und muss nur den Kopf hinhalten.

17.08.2025, 17:18 Uhr

88. Minute

Die Pfälzer spielen sich den Ball sicher in der gegnerischen Hälfte hin und her. Der RSV steht hinten drin und will den siebten Treffer vermeiden.

17.08.2025, 17:16 Uhr

85. Minute

Fünf Minuten sind noch zu spielen und im Moment sieht es mehr nach einem Testspiel aus. Die Luft ist bei beiden Mannschaften raus und beide warten nur noch auf den Schlusspfiff.

17.08.2025, 17:14 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung bei RSV Eintracht 1949: Tom Fron

17.08.2025, 17:13 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung bei RSV Eintracht 1949: Muratcan Mert Yatkiner

17.08.2025, 17:13 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung bei RSV Eintracht 1949: Dominik Kruska

17.08.2025, 17:12 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung bei RSV Eintracht 1949: Luca Krüsemann

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Cristian
Ballweg
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Stahnsdorf, Deutschland
Sportanlage Club 49
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen