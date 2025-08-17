Fazit:
Der 1. FC Kaiserslautern zieht mühelos in die zweite Runde ein und schlägt den RSV Eintracht 1949 mit 7:0. Von Beginn an waren die Gäste überlegen und dominierten über 90 Minuten lang. Vom Oberligisten kam keinerlei Gegenwehr und so war das Spiel bereits zur Halbzeit beim Stand von 4:0 entschieden. Nach dem Seitenwechsel änderte sich daran nicht viel und die Roten Teufel spielten seriös ihren Stiefel runter. Der RSV hatte nur eine richtige Chance in der 53. Minute, als Kapitän Steinborn nur knapp über die Latte schoss. Am Ende ist es ein souveräner Sieg des Zweitligisten, der durchaus noch höher hätte ausfallen können.
Spielende
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:7 durch Richmond Tachie
Einer geht noch! Kleinhansl hat Platz auf dem linken Flügel und kann unbedrängt vor den Fünfer flanken. Dort steht Tachie komplett frei und muss nur den Kopf hinhalten.
Die Pfälzer spielen sich den Ball sicher in der gegnerischen Hälfte hin und her. Der RSV steht hinten drin und will den siebten Treffer vermeiden.
Fünf Minuten sind noch zu spielen und im Moment sieht es mehr nach einem Testspiel aus. Die Luft ist bei beiden Mannschaften raus und beide warten nur noch auf den Schlusspfiff.
Auswechslung bei RSV Eintracht 1949: Tom Fron
Einwechslung bei RSV Eintracht 1949: Muratcan Mert Yatkiner
Auswechslung bei RSV Eintracht 1949: Dominik Kruska
Auswechslung bei RSV Eintracht 1949: Luca Krüsemann